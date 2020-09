Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, este de parere ca scoala trebuie sa reinceapa, cu respectarea masurilor recomandate in contextul pandemiei. "Principiul de la care trebuie plecat este ca scolile trebuie sa inceapa iar scoala online trebuie sa fie doar complementara…

- Daca iți dorești un sejur in Bulgaria, aproape de casa, o opțiune recomandata este Sunny Beach.Este o stațiune foarte cunoscuta și vizitata de turiști, cu 8 kilometri de plaja situata intr-un golf natural, avand de jur imprejur culmi ale munților Balcani. Daca iți dorești un sejur in Bulgaria , aproape…

- Dupa un amplu proces de reabilitare, Muzeul Chihlimbarului de la Colti si-a redeschis portile intr-o prezentare moderna. Una dintre surpizele pregatite publicului este vitrina smart, prima de acest fel intr-un muzeu romanesc. Sala dedicata florilor de mina pare desprinsa dintr-un film SF, cu rafturi…

- Canada a pierdut, din cauza incalzirii globale, si ultima banchiza polara intacta pe care o mai avea.Uriasa portiune de gheata se afla in nordul extrem al tarii, intr o zona nelocuita aflata in apropiere de Polul Nord. Vara aceasta, temperaturile in regiune au fost cu cinci grade peste media din ultimii…

- Spiegel.de scrie ca vicecancelarul si ministru de finante federal, Olaf Scholz (SPD), ca si secretarul sau de stat, ar fi stiut despre neregulile de la Wirecard. Iar fostul ministru al Apararii, Karl-Theodor zu Guttenberg, si firma sa de consultanta ar fi facut lobby pentru Wirecard, pe langa guvernul…

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca țarile ar trebui sa ia in calcul noi restricții, dupa ce relaxarea din ultimele doua luni a dus la agravarea pandemiei de COVID-19. Guvernele ar trebui sa fie pregatite pentru revenirea la carantina, spune un reprezentant al OMS. „Multe state reușesc sa…

- Cunoscuta nutriționista din Romania Mihaela Bilic trage un semnal de alarma cu privire la consumul de carne de pui, in special in alimentația copiilor. Procedura injectarii cu hormoni a puilor de carne crescuti intensiv poate contribui la apariția pubertații precoce. De asemenea, ea susține ca mai…

- "Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in conformitate cu informatiile oficiale comunicate astazi de catre autoritatile olandeze Ambasadei Romaniei la Haga, incepand cu data de 9 iulie a.c., cetatenilor care se deplaseaza din Romania in Olanda le este recomandata ferm auto-izolarea la domiciliu…