Mercur retrograd seamana foarte mult cu teritoriul luminii roșii, iar aceasta lumina ramane la problemele care sunt in curs de desfașurare. Umbra retrograda a lui Mercur este lumina galbena. Din cauza schimbarilor care vor avea loc in urmatoarea perioada, zodiile ar trebui sa procedeze cu prudența. Iata ce zodii sunt afectate de intrarea lui Mercur in retrograd! Schimbarea are loc pe data de 4 August.