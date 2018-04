Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu va putea fi vazut de telespectatorii Antenei 1 in “Fructul oprit”, serialul produs și regizat de Ruxandra Ion, difuzat miercurea, de la ora 20.00. Artistul revine astfel la marea sa pasiune - actoria, fiind hotarat ca anul acesta sa se concentreze cat mai mult asupra ei.

- Ileana Ciuculete a fost una dintre cele mai iubite artiste din Romania. O femeie frumoasa, mereu vesela, dar care ascundea o mare durere in suflet. Viata ei a fost una destul de controversata, cu multe cumpene si povesti demne de un scenariu de film.

- Descopera in articolul de mai in jos care sunt cele 3 zodii care iși cunosc marea dragoste in luna lui Marțișor, scrie realitatea.net.Dragoste in luna lui Marțișor! Pești- Singuratatea pare sa ia sfarșit luna aceasta.

- Martie este luna femeilor, iar asta ne face sa prindem mai multa incredere in noi și sa ne lasam mai ușor cucerite de barbați. Cupidon continua sa iși faca treaba chiar daca luna iubirii a trecut și sunt mari șanse sa se formeze noi cupluri reușite din toate punctele de vedere.

- Dupa cum anticipam in urma cu o saptamana, directorul general al Postei Romane, Elena Petrascu, s-a intors la marea sa dragoste – Ministerul Transporturilor, unde a inregistrat in cariera mai multe situații de incompatibilitate, in vremea unui alt Șova, Dan. Elena Petrașcu a demisionat, joi din functie,…

- In opt din doisprezece luni Venus va avea poziții favorabile pentru formarea unei relații de lunga durata, ori chiar veșnica pentru nativii zodiei Berbec. Fiecare sac iși are peticul sau, iar in anul care vine majoritatea nativilor Berbec vor avea norocul de a se petici pe plan sentimental. Acest…

- Se apropie Ziua Îndragostiților și noi, femeile, suntem foarte nerabdatoare. Chiar daca ar fi de preferat sa primim atenție pe tot parcursul anului, pe 14 februarie barbații parca devin brusc mai dragastoși.

- Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care mint ce mai des in dragoste. Iata care sunt acestea potrivit estisuperba.ro. TAUR: Deși de cele mai multe ori acești nativi sunt extrem de sinceri, uneori chiar dureros de sinceri, pot trece cu ușurința de la sinceritate crunta…