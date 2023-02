Ce zboruri va suspenda Wizz-Air în luna martie Compania low-cost Wizz Air suspenda de luna viitoare cinci rute spre și dinspre aeroporturile din București, Cluj Napoca, Iași și Sibiu. Ruta București – Ancona va fi suspendata in perioada 22 martie – 30 octombrie 2023 Ruta spre și dinspre aeroportul din Rimini (Italia) Ruta Sibiu-Madrid va fi suspendata in perioada 22 marte-30 octombrie 2023 Ruta Iași-aeroportul Bari(Italia) ar putea fi suspendata in perioada de vara Ruta Cluj-Napoca-Peugia va fi suspendata la jumatatea luni mai Insa, Wizz-Air ar putea relua o parte dintre cursele suspendate, amintite mai sus. Ce zboruri ar putea realua Wizz-Air?… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

