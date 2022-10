Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Petrolul și jucatorul Gabriel Tamaș au ajuns la un acord privind rezilierea angajamentului semnat inainte de startul acestui sezon, fara pretenții din partea vreuneia dintre parți.”Gabi Tamaș a fost cel care a solicitat incheierea colaborarii, a fost alegerea lui! Noi am luat act de decizia lui,…

- Fanii „U” Cluj nu accepta in niciun fel ca rivalii echipei, CFR Cluj, sa joace pe stadionul Cluj Arena meciul din Superliga impotriva celor de la Petrolul Ploiești. Meciul este programat pentru data de 1 octombrie.

- Universitatea Craiova o va intalni luni, de la ora 21.30, pe stadionul „Municipal“ din Severin, pe Farul Constanța, liderul Superligii. CCA l-a desemnat pe Adrian Viorel Cojocaru (Galați) sa imparta dreptatea in disputa de pe malul Dunarii. Acesta va fi ajutat la cele doua linii de asistenții Bogdan…

- Astazi, 19 august 2022, de la ora 21.00, se va vedea daca alegerea ca gazda, de catre FC U 1948 Craiova, a unei arene mereu preferata de FC Petrolul in eșalonul secund, nu precum „sinteticul” din imediata vecinatate a „Municipalului” din Targu Jiu, se va dovedi iar un… „porte-bonheur” pentru „lupi”.…

- George Marin Dupa atatea drumuri catre stadionul „Tudor Vladimirescu” din Targu-Jiu batute de petroliști in ultimii doi ani, fotbaliști și suporteri deopotriva, pentru a infrunta „pandurii” locali, astazi același drum este batut pentru a lua in piept una dintre cele doua echipe ale Craiovei, FC U 1948,…

- FCU Craiova va disputa vineri, de la ora 21.00, la Tg. Jiu, partida cu Petrolul Ploiesti, din cadrul etapei a 6-a din Superliga. Inaintea acestei dispute, cele doua formatii sunt vecine de clasament, cu cate sapte puncte acumulate. In cadrul unei conferinte de presa, antrenorul formatiei din Craiova,…

- Adrian Mititelu (54 de ani), patronul FCU Craiova, este optimist inaintea meciului cu FCSB, reprogramat duminica, de la ora 22:30, pe Arena Naționala, in cadrul etapei a 3-a din Superliga. Oltenii au prins curaj dupa ce runda precedenta au invins, in Banie, campioana CFR Cluj, scor 3-1. „FCSB e favorita,…

- Daca in meciul de debut din Superliga au pierdut nemeritat, dintr-un penalti, scor: 0-1, in fața echipei FC Voluntari, cu nimic superioara, ba dimpotriva, „lupii” jucand mai bine, fapt recunoscut de iubitorii fotbalului, la Arad, in etapa a doua, eșecul suferit cu UTA, rezultat final: 0-2 (0-1), a fost…