Ce vreme ne așteaptă în luna septembrie? ANM a emis prognoza meteo saptamanala pentru perioada 5 septembrie – 3 octombrie. Meteorologii anunța ca temperaturile se vor situa ușor peste cele normale pentru aceasta perioada. Prognoza meteo ANM: Saptamana 05 – 12 septembrie 2022 Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice acestei saptamani, in extremitatea de vest a țarii, iar in [...] Articolul Ce vreme ne așteapta in luna septembrie? apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

