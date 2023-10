Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat marți prognoza pentru urmatoarea 4 saptamani. Meteorologii precizeaza ca in luna octombrie temperaturile vor fi neobișnuite, iar ploi puternice vor lovi Romania spre sfarșitul lunii.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele 2 saptamani. Specialiștii au anunțat cand se instaleaza frigul in Romania, dar și daca vom mai avea parte de zile calduroase in luna octombrie.

- Vremea se schimba in Romania. Prognoza METEO indica inceputul ploilor de toamna Vremea se schimba in Romania. Prognoza METEO indica ca incep ploile de toamna Prima luna a toamnei se va termina cu o vreme blanda și cu temperaturi maxime care vor trece, in majoritatea țarii, de 25 de grade, conform prognozei…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 4-7 septembrie 2023. Vremea va fi la extreme; va intra intr-un proces de incalzire la inceputul primei saptamani de prognoza, iar spre jumatatea lunii septembrie tendința va fi una de racire.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat estimarea evolutiei valorilor termice si a precipitatiilor in intervalul 28 august – 10 septembrie 2023. Iata care este prognoza pentru Muntenia, regiunea in care se afla si judetul Prahova: In zilele de 28 și 29 august va fi canicula și disconfort…

- Temperaturile extreme de peste 40 de grade Celsius si disconfortul termic accentuat sunt principalele caracteristici ale vremii in primele zile din aceasta saptamana, insa dupa data de 27 iulie se va intra intr-un proces de racire la nivelul intregii tari, reiese din prognoza de specialitate emisa de…

- ANM anunța ca un nou val de canicula va lovi Romania la inceputul saptamanii. Pe 25 iulie vor fi cele mai ridicate temperaturi Administratia Nationala de Meteorologie anunța ca al treilea val de canicula va fi simțit Romania de la inceputul saptamanii care urmeaza. ANM a avertizat ca luni (24 iulie)…

- Romanii cu greu fac fața temperaturilor ridicate. Se pare ca episoadele de canicula nu vor disparea prea curand. Administrația Naționala de Meteorologie vine cu vești importante pentru urmatoarele saptamani. Afla, din randurile de mai jos, cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani, dar și ce ne…