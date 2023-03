CE a prezentat o serie de propuneri de modernizare a normelor privind permisele de conducere la nivelul UE pentru imbunatirea sigurantei pentru toti participantii la trafic. Printre acestea se afla introducerea unui permis de conducere digital valabil in intreaga UE, precum si noi dispozitii pentru a facilita aplicarea normelor de circulatie la nivel transfrontalier, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. In 2022, peste 20.000 de persoane si-au pierdut viata pe drumurile din UE, victime fiind in general pietoni, biciclisti si utilizatori de scutere si motociclete.Noile norme vor…