Cea mai sexy femeie din lume are o avere de aproape trei milioane de dolari. Banii nu-i face din golf, pentru ca a renunțat la competițiile profesioniste, ci din postarile de pe rețelele sociale, cursuri private, reclame și ședințe foto. Paige Spiranac a postat zilele trecute un filmuleț cu sfaturi pentru cei care se duc […] The post Ce vrea sa vanda, cu decolteul la vedere, cea mai frumoasa femeie din lume. „M-am gandit sa va arat ce am in geanta mea” – FOTO & VIDEO appeared first on IMPACT .