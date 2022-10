CE vrea să taie României despăgubirile pentru pesta porcină africană, spune Dimitrie Muscă Romania este pe cale sa piarda despagubirile pentru pesta porcina africana (PPA) de la UE, susține Dimitrie Musca, un cunoscut fermier din Arad, fondatorul CAI Curtici, motivul invocat de oficialii de la Bruxelles fiind faptul ca masurile luate de autoritați n-au prea avut efect. Mai mult, a fost confirmat chiar in aceste zile un focar de pesta porcina intr-o ferma a gigantului Smithfied in Timiș, unde urmeaza sa fie sacrificați circa 39.000 de porci. „Bruxeless-ul trimite adrese pe care le-am vazut chiar eu și spune: 93% din cazurile de pesta porcina din UE sunt in Romania, nu prea mai suntem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

