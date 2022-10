Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim european trebuie implementat: Ce termen are Romania sa puna directiva UE in practica Salariul minim european trebuie implementat: Ce termen are Romania sa puna directiva UE in practica Publicata miercuri, 26 octombrie, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Directiva europeana nr. 2.041/2022…

- Uniunea Naționala a Notarilor Publici din Romania (UNNPR) și Camerele Notarilor Publici vor oferi cetațenilor consultații notariale gratuite , sambata, cu ocazia Zilei europene a justiției civile. Poziționandu-se prin insași esența activitații sale ca „furnizor de incredere” și partener loial al statului,…

- Ce studii are Ștefania, iubita lui Speak. Cate clase a terminat bruneta. Ștefania a devenit mai cunoscuta publicului larg dupa ce a ajuns sa formeze un cuplu cu Speak. Inca de dinainte de intalnirea celor doi, Ștefania a dansat alaturi de artiști cunoscuți din Romania, iar pe lista se numara INNA, Elena…

- Prefectul județului Prahova, Virgliu Nanu a fost astazi gazda vizitei de la Ploiești, organizata de catre Camera de Comert și Industrie Prahova, a E.S. Dna. Dao Vibulpanich- Ambasadorul Regatului Thailandei in Romania. Aflatǎ la inceput de mandat diplomatic Excelența Sa a dorit sa iși aprofundeze…

- Deși este unul dintre cei mai doriți barbați din Romania, dovada stand declarațiile de dragoste pe care le primește de la femei, sau chiar fotografiile indecente, Jador are momente de singuratate. Cantarețul le-a impartașit acest lucru fanilor de pe Instagram, dar și soluția pe care a gasit-o pentru…

- Peste 180.000 de salariați cu salariul minim au beneficiat de majorarea voluntara cu 200 de lei, in urma aplicarii soluției PSD de scutire de taxe pentru aceasta suma. Una dintre masurile din Programul Sprijin pentru Romania adresata in special salariaților cu venituri mici din mediul privat prevedea…

- * Revista de cultura și atitudine ,,Plumb”, care apare sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania (USR) a ajuns in aceasta luna la numarul 185, ceea ce inseamna aproape 15 ani și jumatate de apariție neintrerupta in peisajul revistelor culturale romanești. Așadar, sa-i dorim și pentru urmatorii ani,…

- S-a aflat care este plaja din Romania care va fi extinsa. Lumea se bucura dupa aceasta decizie. Proiectul de largirea a plajelor de pe litoralul romanesc continua, chiar daca acolo unde s-au realizat asemenea lucrari turiștii s-au plans ca nu le place asta. Așadar, ce plaja va fi mult mai mare, vedeți…