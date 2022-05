Stiri pe aceeasi tema

- Liderul rus Vladimir Putin a fost operat de urgența la Moscova, scriu jurnaliștii de la publicația italiana La Stampa, in cadrul unui material in care invoca surse din serviciile secrete rusești. Conform publicației italiene, Putin este bolnav de cancer, iar momentul in care starea acestuia s-a inrautațit…

- Operatiunile de deminare pe intregul teritoriu ucrainean dupa invazia rusa vor dura intre cinci si zece ani, a declarat Oleh Bondar, seful Departamentului de Deminare Umanitara din cadrul Serviciului Statal de Urgenta al Ucrainei, citat miercuri de agentia locala Ukrinform, relateaza EFE, citata de…

- Romania a donat 11 ambulante, noua din dotarea serviciilor judetene de Ambulanta si doua din dotarea SMURD, serviciilor de urgenta din Ucraina. „Autospecialele sunt complet echipate si functionale si vor fi folosite pentru evacuarea ranitilor si acordarea ajutorului medical de urgenta”, a transmis,…

- Cei 2.000 de specialisti angajati in perioada starii de alerta declarata in contextul pandemiei COVID-19 in directiile de sanatate publica si in serviciile de ambulanta vor putea fi mentinuti in sistemul de sanatate. Asta prevede o hotarare care a fost adoptata de Guvern. Executivul a anuntat ca a…

- Un bloc din Constanța a fost evacuat, miercuri, dupa ce cladirea a fost inundata de fum, din cauza unui incendiu. In imobil locuiau refugiați ucraineni. A fost mult fum pe casa scarii si panica printre locatarii unui bloc cu refugiati din Mamaia Nord, din cauza unui scurtcircuit la o hota, la un apartament…

- Serviciile poloneze de contraspionaj ABW au anuntat, miercuri, ca au identificat 45 de diplomati rusi pe care ii suspecteaza de spionaj, relateaza AFP. ”Agentia de securitate interna a intocmit o lista cu 45 de persoane care lucreaza in Polonia sub acoperirea unor activitati diplomatice si care desfasoara,…

- Un incendiu a izbucnit, marți, la acoperisul magazinului Prosper, din Calea 13 Septembrie, din București, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența. Zona este acoperita de un nor dens de fum. ”Incendiu la acoperișul magazinului Prosper, Calea 13 Septembrie”, anunta, marti, ISU Bucuresti-Ilfov.…

- Miniștrii Culturii din statele membre ale Uniunii Europene (UE), reuniți la Angers, au lansat un apel pentru incetarea urgenta a conflictului din Ucraina. In context, ministrul Lucian Romașcanu a subliniat contribuția Romaniei, apreciata de toți cei prezenți, la primirea și sprijinul refugiaților ucraineni. …