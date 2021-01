Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Ilie Nastase spune, dupa bataia primita de la tenismen, ca tinde spre divorț: Citește și: Augustin Zegrean face lumina in decizia CCR privind pensiile. Care sunt efectele . „Eu am venit de la munte unde petrecusem onomastica cu prietena mea din copilarie. Am ajuns in Bucuresti,…

- Ilie Nastase a batut-o și pe noua sa soție, Ioana! Totul s-a intamplat vineri seara, in casa din Complexul Stejarii, din nordul Bucureștiului. Ioana Nastase a sunat la 112, iar un echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului și a scos-o pe femeie. ”Nu voi da multe detalii, dar va spun ca…

