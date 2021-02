Stiri pe aceeasi tema

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2021-2027 in Regiunea Vest, a inițiat un chestionar online pentru a identifica nevoile firmelor in ceea ce privește finanțarea digitalizarii intreprinderilor. Chestionarul poate…

- Actorul britanic Rowan Atkinson, cunoscut in intreaga lume pentru personajul Mr. Bean, va putea fi vazut anul acesta in serialul „Man vs Bee”, ce va fi disponibil pe Netflix, iar intr-un interviu acordat Radio Times a vorbit despre forma de ostracizare online „cancel culture”, informeaza News.ro.…

- STS este supraglomerat cu vaccinarea și intarzie soluțiile automatizate pentru procesarea cererilor de ajutor pentru IMM-uri, a explicat Claudiu Nasui, ministrul Finanțelor, a carui prioritate este acum sa „nu mai ascunda problemele sub preș”, dupa „promisiunile facute de guvernarea anterioara”. Ministrul…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest a prezentat un bilanț cu privire la stadiul implementarii Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020 in Regiunea Vest, la finalul acestui an. Alocarea financiara gestionata de ADR Vest pentru POR 2014-2020 este de 643,65 milioane euro fonduri nerambursabile,…

- Agenția de Dezvoltare Regionala (ADR) Vest Timișoara incheie anul 2020, unul extrem de dificil pentru autoritați și mediul economic, cu rezultate mai mult decat bune. Astfel, in total, au fost aduse in zona de vest 1,07 miliarde de euro, bani nerambursabili europeni, prin intermediul Regio – Programul…

- Bugetul pentru anul viitor va fi definitivat de noul Guvern, a declarat, duminica, ministrul Finantelor, Florin Citu, candidat al PNL pentru functia de premier, care a precizat ca, dupa ce vor fi finalizate negocierile pentru coalitia majoritara, se vor cunoaste si proiectele noi si se vor face cateva…

- Casele de amanet ofera imprumuturi pe baza de garantii – ceea ce inseamna ca imprumutul este garantat de ceva de valoare. Propui ceva ce detii si, daca agentul de amanet este interesat, el iti va oferi un imprumut. Agentia de amanet iti pastreaza apoi obiectul pana cand vei rambursa imprumutul, in conditii…

- Daca doriti sa porniti pe propriul drum in lumea afacerilor, sau deja sunteti la conducerea unui business si doriti sa va imbunatatiti performantele afacerii, atunci trebuie sa stiti faptul ca pentru afacerea dumneavoastra, mediul online reprezinta o adevarata salvare. Domeniul afacerilor si mediul…