Ce vrăji mai face Ciolacu & Co Am citit cu atenție compilația „Program de guvernare” cu acoperire in vrajeala de balci, a guvernului de experți, votat cu majoritate in Parlament. De ucenicii vrajitori cu gandul la liste. Concluzia este ca in afara de niște vraji de circ electoral de maidan nu se va mai intampla nimic benefic in economie. Pentru ca doar […] The post Ce vraji mai face Ciolacu & Co first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

