Ce votează tineretul european? La ce trebuie să ne așteptăm? Pe masura ce alegerile europene se apropie, datele surprinzatoare arata unde se situeaza loialitațile Generației Z și a milenialilor. Partidele de extrema dreapta inregistreaza creșteri spectaculoase in intreaga Europa – și tinerii se alatura acestui trend. Multe partide cu agende anti-imigranți primesc sprijin chiar și din partea tinerilor care voteaza pentru prima data in viitoarele […] The post Ce voteaza tineretul european? La ce trebuie sa ne așteptam? appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

