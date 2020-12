Ce votează astăzi consilierii judeţeni Primele doua propuneri acorda Spitalului de Pneumoftiziologie credite de angajament in suma totala de peste 800 de mii de lei pentru reparatii cliente si pentru unele investitii. Urmeaza o serie de 11 proiecte referitoare la drumurile judetene. Noua dintre ele sunt actualizari ale costurilor generale pentru tot atatea segmente de drum modernizate (intre care aproape toate cele incluse in Programul National de Dezvoltare Locala). Al zecelea se refera la aprobarea credit (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta saptamana, consilierii judeteni sunt convocati, in sistem de videoconferinta in sedinta de Consiliu Judetean Pe ordinea de zi, se regaseste si proiectul privind aprobarea Comisiei pentru proiecte de management la Centrul Cultural Judetean Teodor Burada din Constanta Potrivit proiectului de…

- Veste buna pentru pacienții cu coronavirus. Dupa aproape doua luni de creștere a numarului de cazuri de coronavirus, incidența COVID a inceput sa scada. Acest lucru se reflecta in numarul de paturi libere destinate pacienților cu coronavirus sau a celor care sunt suspecți de infectare cu COVID. In județul…

- Complexul functioneaza ca sectie exterioara a Spitalului de Boli Infectioase si este destinat diagnosticarii si tratamentului pentru combaterea raspandirii COVID-19 la nivelul Regiunii Nord-Est. De altfel, deschiderea celor doua linii de garda a fost solicitata de conducerea Spitalului de Boli Infectioase.…

- Primele transferuri din tara la Spitalul mobil Letcani, respectiv sectia ATI. Potrivit prof. univ. dr. Diana Cimpoesu, coordonatorul SMURD Iasi, e vorba de trei pacienti COVID 19 care vor fi adusi pe cale aeriana din judetul Giurgiu. "Doi pacienti sunt sub ventilatie mecanica, iar unul cu aport de oxigen.…

- Moment solemn la prima ședința a Consiliului Județean Mehedinți de dupa alegerile locale! Președintele Consiliului Județean Mehedinți și consilierii județeni au depus juramantul. Urmeaza ca și ultimii 4 consilieri sa jure, dupa care forul județean iși va alege vicepreședinții și vor trece la treaba.…

- Consiliul Judetean Maramures se intalnește astazi in sedința extraordinara, de la ora 10.00, in sistem videoconferinta prin intermediul aplicatiei informatice CISCO WEBEX. Pe ordinea de zi se vor afla doar doua proiecte: 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Judetului Maramures, pe anul…

- Dispensarul de Pneumoftiziologie din Satu Mare va fi dotat cu aparatura medicala moderna. Consiliul Județean Satu Mare a inceput procedura de achiziție publica a aparaturii in valoare de 1,3 milioane de euro fara TVA, cu bani obținuți prin Programul Național de Dezvoltare Locala. Ofertele se pot transmite…

- Clotilde Armand a publicat un clip video pe Facebook, dupa ce a iesit de la urne, si i-a indemnat pe cetateni sa iasa in numar mare la urne pentru ca "e totul in regula", chiar daca suntem in plina pandemie de coronavirus. "Acum am votat. Va rog, iesiti la vot si invingeti. Fiti hotarati,…