Ce vor primi turiștii care urcă pe Tâmpa în această primăvară La Brașov se va intampla ceva atat inedit, cat și…folositor. Turiștii care vor urca pe Tampa, in aceasta primavara, vor primi scrumiere portabile! Autoritațile din Brașov spera ca in acest fel vor fi prevenite incendiile provocate de țigarile nestinse, iar turiștii se vor putea bucura de un mediu curat. Din aceasta primavara, toți turiștii care vor vizita Rezervația Naturala Tampa din Brașov vor fi informați despre traseele turistice și starea acestora și vor primi și sfaturi despre cum sa se comporte pe munte, indiferent ca e vorba despre echipamentul corespunzator sau aruncarea deșeurilor.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

