- Mr.Beast in Romania Dupa Speed, in Romania a ajuns și youtuberul nr.1 din lume, Mr. Beast. Acesta a fost filmat sambata in Cluj. Acesta ar fi imparțit ciocolata copiilor din zona hotelului Radisson. Creditat de Forbes cu o avere de 54 de milioane de dolari, americanul Jimmy Donaldson, 25 de ani, cunoscut…

- Consiliul Municipal al Marbella, in Spania, a anuntat o amenda de 750 de euro pentru orice ”evacuare psihologica in mare sau pe plaja”, cotidianul El Correo preciza ca recidiva costa 1.500 de euro, iar toata lumea si-a imaginat ca era vorba despre interdictia de a-ti face nevoile in apa, relateaza BFMTV,…

- Vladuța Lupau, in varsta de 33 de ani, a devenit rapid una dintre cele mai cunoscute și apreciate cantarețe de muzica folclorica și de petrecere din Romania. Originara din Șimleul Silvaniei, artista a reușit sa iși construiasca o cariera de succes. In prezent fiind considerata una dintre cele mai bine…

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a criticat prestația Italiei la Euro 2024. Peninsularii au parasit competiția in faza optimilor de finala, 0-2 in fața Elveției. Italia a venit la turneul final din calitate de deținatoare a trofeului. A incheiat grupa pe poziția secunda,…

- Cristi Borcea, cunoscutul milionar de 54 de ani, a povestit cum a inceput sa faca avere in tranziția Romaniei post-revoluționara, printr-o serie de afaceri curajoase și riscante. Primele afaceri: TIR-uri pline de blugi turcești Inainte de a intra in business-ul cu butelii de aragaz, Borcea și-a incercat…

- Ministerul de Externe israelian a ordonat luni consulatului Spaniei la Ierusalim sa furnizeze servicii palestinienilor incepand cu 1 iunie, ca raspuns la recunoasterea de catre Madrid a statului Palestina, potrivit unui comunicat al diplomatiei israeliene, relateaza AFP. Incepand cu 1 iunie, consulatul…

- Biroul Electoral Central aa doptat, marti, o decizie care prevede ca, la alegerile locale din acest an, primarii asigura panouri electorale distincte pentru alegerea primarului, alegerea consiliului local, alegerea presedintelui consiliului judetean si pentru alegerea consiliului judetean.