- Primarul Constantei, Decebal Fagadau, anunta ca turistii care vor arunca gunoaie pe plaja in statiunea Mamaia vor fi amendati. El a precizat ca Municipalitatea va lansa o aplicatie prin care oricine poate transmite sesizari legate de curatenia din statiune, iar Politia Locala va actiona in consecinta.…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, a mers astazi in inspectie in nordul statiunii Mamaia, in zona cluburilor, acolo unde se fac ultimele pregatiri inainte de minivacanta de 1 mai.Din aceasta vara, turistii de fite vor avea posibilitatea sa ajunga la club cu elicopterul sau cu avion de…

- Nikoloz Nikolozishvili, ambasadorul Georgiei in Romania a vizitat judetul Constanta. Acesta a fost primit de presedintele Consiliului Judetean Constanta, Horia Marius Tutuianu, subprefectul Dan Jeaca si primarul Decebal Fagadau."Avand in vederea iesirea comuna la Marea Neagra am discutat despre oportunitati…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, considera ca statiunea Mamaia a ajuns la un optim al capacitatii si ca va trebui analizat cu atentie daca se mai construieste acolo si mai ales ce se mai construieste. Primaria Constanta a organizat marti dupa amiaza o dezbatere publica privind „Strategia…

- Cea de-a doua editie a Festivalului Neversea va avea loc in perioada 5-8 iulie, pe o plaja din municipiul Constanta, aceasta urmand sa fie aleasa in saptamanile urmatoare. Organizatorii spun ca peste 200 de artisti vor urca pe scenele festivalului in acest an, estimand o crestere a numarului de participanti…

- Peste 700 de locuinte sociale vor fi atribuite constantenilor care nu au o locuinta sau care care au fost fost evacuati din casele retrocedate. Potrivit primarului Constantei, Decebal Fagadau, pentru aceste noi locuinte sociale construite langa blocurile din Henri Coanda, au fost depuse peste 5.000…