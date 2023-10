Stiri pe aceeasi tema

- 16 jurnaliști palestinieni au fost uciși in Fașia Gaza ca urmare a atacurilor israeliene, noteaza organizația terorista Hamas. Anterior, s-a raportat ca Israelul a lovit un spital și un spital din Gaza. Ministerul palestinian al Sanatații a declarat ca Israelul a lovit un spital european și spitalul…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, conform Times of Israel. Lovitura, care a vizat un sediu din care gruparea terorista…

- Invazia terestra a forțelor armate ale Israelului in Fașia Gaza este "iminenta", au declarat vineri, 13 octombrie, doi oficiali israelieni, confirmand astfel ca mult așteptata operațiune va avea loc in urmatoarele ore sau zile, scrie Politico.O astfel de manevra era așteptata inca de cand gruparea militanta…

- Guvernul israelian nu a confirmat informatia potrivit careia atacatorii Hamas au taiat capetele unor bebelusi in timpul atacului lor socant de sambata, a declarat un oficial israelian pentru CNN , contrazicand o declaratie publica anterioara a biroului premierului, relateaza News.ro . ”Au existat cazuri…

- Gruparea islamista Hamas a negat miercuri ca "a ucis copii" si ca "a decapitat si atacat civili" in timpul ofensivei sale lansate sambata asupra Israelului, intr-un raspuns la ceea ce Hamas numeste "acuzatii inventate" ale soldatilor israelieni cu privire la masacrele comise de acesti militanti intr-un…

- O inregistrare video arata doua femei care scapa cu greu dupa ce au fost prinse in schimbul de focuri dintre militanții Hamas și forțele de aparare israeliene in apropierea unui kibbutz din Yachini, Israel. Imaginile de pe camerele de supraveghere arata o femeie care fuge in timp ce militanții Hamas…

- Qatarul preia conducerea in negocierile ce au loc pentru eliberarea ostaticilor israelieni rapiți de gruparea terorista Hamas. Informația este confirmata chiar de ministerul de externe din Qatar, condus de Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Mai mulți mediatori din Qatar s-au angajat in…

- Gruparea militanta palestiniana Hamas a declarat, luni, ca va incepe sa execute cite un ostatic israelian pentru fiecare nou bombardament al Israelului asupra locuințelor civile fara niciun avertisment, scrie Digi 24, care face trimitere la Al Arabiya. Purtatorul de cuvint al Hamas, Abu Ubaida, a declarat…