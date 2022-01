Germania a fost criticata pentru ca refuza sa trimita arme Ucrainei, in contextul amenințarii crescande a Rusiei la granița sa. De altfel, Berlinul a avut o poziție nuanțata și in privința sancțiunilor ce ar trebui aplicare Rusiei in cazul unei invazii asupra Ucrainei. Fapt ce a știrbit din imaginea de unitate a Occidentului in aceasta noua criza internaționala. In fața acestor critici, Germania a anunțat ca va furniza Ucrainei 5.000 de caști militare. Kievul n-a parut prea entuziasmat. Vitali Klitschko, primarul din Kiev, fost boxer profesionist, a catalogat ajutorul oferit de Germania drept…