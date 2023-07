Stiri pe aceeasi tema

- In cel mai nou episod Mireasa: Confesiuni, Maria și Antonio, caștigatorii sezonului 7 Mireasa, au spus ce cuplu ar fi meritat sa caștige marele premiu de 40.000 de euro, daca ei nu ar fi fost in competiție.

- La scurt timp dupa Finala sezonului 7 Mireasa, Maria și Antonio au plecat in mult dorita vacanța la munte. Caștigatorii sezonului 7 Mireasa sunt activi pe rețelele sociale și impartașesc momente din viața lor de dupa emisiune.

- Dupa cateva luni intense de competitie, sezonul sapte al show-ului Mireasa a ajuns la final ieri la Antena 1. Hatice si Mihai, Catalina si Vlad, Daiana si Dani, Simona si Andrei si Maria si Antonio sunt concurentii care și-au construit poveștile de dragoste pana in ultima clipa a sezonului sapte.

- Astazi a fost o zi mare pentru concurenții sezonului cu numarul 7 ai emisiunii "Mireasa", difuzata la Antena 1. Ei bine, cumplurile finaliste s-au casatorit, insa numai unul a castgat marele premiu in valoare de 40.000 de euro. Dupa ce finala a fost deschisa de momentul artistic al Claudiei Patrascan,…

- Ediția din data de 7 iulie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7. Maria și Antonio au vorbit cu viitoarele soacre pentru a le adresa cateva intrebari și a cere binecuvantarea inainte de marele pas.

- Lunea aceasta, de la 14:00, in direct la Antena 1, concurentii indragitului reality show matrimonial Mireasa duc batalia finala in lupta pentru marele premiu in valoare de 40.000 de Euro. Cinci dintre cuplurile inscrise in competitie vor lupta in marea finala mai determinate ca niciodata sa demonstreze…

- In emisia live de Mireasa de pe 6 iulie 2023 au fost difuzate imagini de la fantasy date-ul de care au avut parte Maria și Antonio. De asemenea, sora Mariei a intrat in direct pentur a le transmite un mesaj celor doi tineri.

