- Consiliul European a decis sa acorde fortelor armate ucrainene un ajutor de securitate in valoare de 31 de milioane de euro, a anuntat joi ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, transmite Reuters. Banii vor fi cheltuiti pe medicamente, tehnologie, deminare, logistica si securitate informatica,…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. Pitesti, au efectuat miercuri, 24 noiembrie, perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Valcea si Mures, pentru destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in trafic de persoane…

- Un aparat computer tomograf, in valoare de peste 1,4 milioane de lei, a ajuns in dotarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov, urmand sa fie pus in functiune in perioada imediat urmatoare. Banii pentru aceasta achizitie au fost alocati de Consiliul Judetean (CJ) Brasov. Aparatul…

- Acum 15 ani de zile, Florin Birica și Andra Maruța dansau pe scena de la „Dansez pentru tine”, de la Pro TV. Echipa lor a fost cea mai apreciata și cea mai votata din concurs, așa ca ei au obținut marele premiu. Concurentul a plecat acasa cu marele premiu in valoare de 60.000 de euro. Anii au trecut,…

- Politia germana a deschis o ancheta la Bielefeld, oras in care o banda de romani jefuia in special batrani fara aparare. Din banda faceau parte si doua tinere, foarte active, despre care se stie ca au pacalit o batranica pe care au lasat-o fara bani si fara obiecte de valoare.Conform sursei citate,…

- Poliția germana a arestat doua romance, de 29 și 31 de ani, ce faceau parte dintr-o grupare de hoți care au jefuit mai mulți varstinici instariți din orașul Bielefeld, potrivit Adevarul, care citeaza publicația germana westgallen-blatt.de.Cele doua romance se dadeau drept polițiști și se ofereau sa…

- Schimbarea culorii conducerii CJ, anul trecut, a insemnat inceputul unei lungi perioade de schimbari in birourile Consiliului Judetean. Inainte de finalizarea unor proiecte, altele decat cele lansate deja in mandatul trecut, a fost finalizata renovarea si innoirea cu mobilier si aparatura electronica…