Stiri pe aceeasi tema

- Delia și Liviu au caștigat sezonul 9 de la Mireasa. Au primit cecul cu marele premiu in valoare de 40.000 de euro, iar cei doi spun ca nu se așteptau sa fie desemnați caștigatori, caci știau ca și celelalte trei cupluri sunt la fel de puternice și apreciate de public. Acum ca s-au casatorit civil, cei…

- Emisiunea „Mireasa”, sezonul 9, a ajuns la final! Cristina si Alexandru, Iuliana si Vlad, Maria si Stefan si Delia si Liviu sunt concurentii care cred in povestea lor de dragoste, spunand „DA” in direct, in fata ofiterului Starii Civile. Insa, telespectatorii au decis cine merita premiul cel mare in…

- Dupa cateva luni intense de competitie, sezonul noua al reality show-ului matrimonial Mireasa – Ritmul inimii a ajuns la final astazi la Antena 1. Cristina si Alexandru, Iuliana si Vlad, Maria si Stefan si Delia si Liviu sunt concurentii care și-au constr

- Zi importanta pentru Ela și Petrica de la Mireasa. Caștigatorii sezonului 4 au devenit o familie joi, 4 iulie, și in fața lui Dumnezeu. Cei doi au facut nunta in Oncesti, la Casa de petrecere a morosenilor, avandu-i alaturi pe Marian Pavel, fost concurent in sezonul 3, și pe iubita lui, Dana, nașii…

- Mult a fost, puțin a mai ramas pentru cuplurile de la Mireasa care vor sa se casatoreasca in Marea Finala. Printre ei se numara și Delia și Liviu, care au depus actele pentru a face cununia civila. Concurenta este incantata ca urmeaza sa se marite, așa ca i-a cerut sfatul doamnei Daniela.

- Delia și Liviu de la Mireasa au implinit trei luni de cand formeaza un cuplu și sunt mai siguri ca niciodata ca le este scris sa fie impreuna. Cei doi s-au intrecut in surprize, prima fiind concurenta. Au planuri mari și pentru cand se va termina competiția.

- In curand, familia caștigatorilor sezonului 5 Mireasa se marește. Recent, Sese a facut publica o fotografie in care apare alaturi de soția lui și micuța lor, Hurrem Selina. Cei trei se pregatesc pentru venirea pe lume a noului membru.

- Liviu și Delia au implinit o luna de relație. Cei doi au caștigat task-ul „Mare ate cheama la ea!” și au fost chiar de ziua lor aniversara la mare. Cei doi au anunțat ca din cauza aglomeranției din trafic nu au putut ajunge la emisiune, insa se bucura de timpul pe care il petrec in afara casei Mireasa.