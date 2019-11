Ce vor elevii de la bugetul de stat de anul viitor

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al Elevilor doreste indeplinirea mai multor obiective pentru asigurarea accesului la educatie pentru fiecare copil, propunand, printre altele, ca finantarea sa urmeze elevul, nu invers. IN plus, elevii cer ca administratia publica locala sa se implice in mod real in dezvoltarea…

- Incepand cu anul școlar 2018-2019, cuantumul sprijinului financiar alocat elevilor ce provin din medii defavorizate s-a majorat la 250 de lei lunar. In anul 2019, pentru Programul Național «Bani de liceu» și «Bursa profesionala», Inspectoratului Școlar Județean Ialomița i-a fost alocata suma de peste…

- Anul școlar sa inceapa la 1 septembrie și sa se incheie pe 1 iunie, consilierea psihologica de calitate, bursele in funcție de salariul minim net pe economie sunt cateva dintre propunerile elevilor de la Consiliul Național al Elevilor pentru anul 2019-2020, potrivit Hotnews. ”Gestionarea defectuoasa…

- Proiectul are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.217/2000, in sensul stabilirii ca actualizarea cosului minim de consum lunar sa se faca de catre Institutul National de Statistica, iar valoarea acestuia sa se aprobe prin hotarare de Guvern,…

- In fiecare an la data de 5 octombrie este sarbatorita, incepand cu anul 1994, la nivel mondial Ziua Profesorului, in acest an Google marcand-o cu un doodle special. In Romania sunt 215.289 de profesori. In Romania, cheltuielile pentru educație se numara printre cele mai mici din UE, iar slaba performanța…

- Peste 600 de apicultori bihoreni sunt asteptati la Directia Judeteana Agricola (DAJ) Bihor pentru a solicita sprijin in cadrul schemei de „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada martie – mai 2019 asupra sectorului apicol”.…

- In aceasta dimineața, Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalul Contractual din MAI a facut o solicitare catre Camera Deputaților, aceștia cerand majorarea normei de hrana, retroactiv, incepand cu data de 1 ianuarie 2019. ”In cursul acestei dimineți, FSNPPC i-a trimis președintelui Comisiei…

- Ministerul Energiei a precizat ca va respecta in totalitate deciziile emise de cel mai important tribunal administrativ din Grecia. Un oficial din Ministerul Energiei a declarat pentru Reuters ca aceste decizii se refera la autorizatiile pentru instalarea de echipamente pentru o uzina de imbogatire…