Ce vor chinezii sa faca pe aeroportul din Plovdiv

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care OMV Petrom SA preia contractele pentru furnizarea de combustibil de aviatie de pe Aeroportul International Iasi ale Eurospeed, arata un comunicat transmis miercuri de institutie. „Autoritatea de concurenta a analizat aceasta operatiune…

- Grupul chinez Geely analizeaza oportunitatea listarii la bursa a constructorului Volvo, potrivit unor surse citate de Bloomberg. Compania suedeza are o valoare totala estimata la circa 30 de miliarde de dolari. Primele acțiuni Volvo ar urma sa fie vandute la bursa in toamna acestui an.

- Un seism de magnitudine ML 3.3 a avut loc la ora 09.30, in Bulgaria, la numai doi kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a fost inregistrat la coordonatele 42.21 N ; 25.20 E, la 161 km E de Sofia, 36 km E de Plovdiv si 14 km V de Chirpan.Acesta este cel de al…

- Guvernul ar trebui sa implementeze masuri care sa usureze modul firmelor de a face afaceri, nu sa le faca acestora viata mai grea. Un studiu care face inconjurul presei internationale plaseaza Romania, in primul an de guvernare PSD-ALDE, in grupul celor mai complicate tari din lume pentru…

- Grupul francez Societe Generale intenționeaza sa se retraga de pe piețele bancare din Europa Centrala și de Est dorind sa iși vanda afacerile din Bulgaria. Un posibil cumparator este grupul ungar OTP Bank, care a incercat sa cumpere și Banca Romaneasca, dar nu a obținut avizul Bancii Naționale a Romaniei…

- Locuitorii orasului Plovdiv au organizat, luni, un nou miting de protest in apararea medicului bulgar Ivan Dimitrov, retinut de politie sub acuzatia de omor cu intentie directa a unui hot, care a patruns in locuinta acestuia, potrivit Dnes.bg si Rador. Demonstrantii sustin ca medicul l-a impuscat pe…

- Grupul elen Sarantis anunta in urma cu mai putin de cinci ani ca inchide fabrica locala in care erau realizate cosmeticele sub brand romanesc Elmiplant, mutand productia in tara-mama, Grecia. Un model similar au aplicat si alti jucatori straini, astfel ca Unilever produce inghetata Napoca in Bulgaria,…

- 120 de cetațeni bulgari au fost debarcați la Timișoara dupa ce cursa Ryanair de la Londra, care urma sa fie dirijata la Plovdiv, a aterizat la Timișoara din cauza vremii nefavorabile. Potrivit agenției...