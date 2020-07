Ce vom auzi de la PSD în weekend: Nu mai sunt bani pentru asistența socială/Am scos abuzurile PNL din legea carantinei Dublarea alocațiilor, legea carantinei, asistența sociala și cumpararea terenurilor agricole sunt cele patru mari teme de propaganda politica pe care politicienii PSD le vor aborda in ieșirile publice din acest week-end, potrivit unui document intern consultat de G4Media.ro. Social-democrații ii vor amenința pe liberali ca daca nu dubleaza alocațiile copiilor de la 1 august trebuie sa plece de la guvernare și ii vor acuza ca au vrut sa introduca in legea carantinarii individuale prevederi abuzive, potrivit documentului citat. In plus, PSD-iștii vor lansa ideea ca guvernl PNL nu mai are bani… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

