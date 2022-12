Stiri pe aceeasi tema

- Trenurile circula cu restrictii pe un singur fir la Dumbraveni, in judetul Vrancea, pe magistrala M 500 Bucuresti-Suceava, dupa accidentul feroviar de joi, atunci cand doua trenuri private de marfa s-au lovit frontal, accident din care nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale. Sina s-a rupt,…

- CFR Calatori incearca din nou sa resusciteze trenurile InterCity, dupa opt ani de cand au fost scoase din circulație, timpul ramas pana la reintroducerea lor in circuitul feroviar fiind insa extrem de scurt.

- Prin Ordinul 2.325 2022, publicat marti in Monitorul oficial, tarifele si pentru calatoriile cu trenurile InterCity au fost majorate, asa cum reiese din tabelul de mai jos. Mai exact, tarifele pentru trenurile InterCity au fost stabilite prin majorarea cu 15 a tarifelor pentru trenurile InterRegio si…

- Modernizarea infrastructurii feroviare din Romania nu vine cu vești foarte bune. InterRegio redevine InterCity iar trenul va avea mai puține opriri. Inclusiv gara din Campia Turzii va fi exclusa de la staționare. Cat vor costa biletele la trenurile Intercity care vor circula din 12 decembrie? In medie…

- Dupa opt ani de pauza, ​CFR Calatori readuce in Romania trenurile Intercity, cu toate ca nu exista vagoane noi, iar infrastructura feroviara este la pamant. Vor fi lungi distanțe cu viteze de sub 60 km/h.

- ​CFR Calatori va readuce, dupa opt ani de pauza, trenurile Intercity in Romania, deși nu sunt vagoane noi și infrastructura este in suferința, astfel ca vor fi și lungi distanțe cu viteze de sub 60 km/h. Cat vor costa biletele la trenurile Intercity care vor circula din 12 decembrie? In medie cu 30%…

- Asociația Calea Ferata Dornești – Putna a anunțat ca sesizarile transmise pe mai multe cai privind parțile proaste ale noului mers al trenurilor cu privire la ruta Suceava-Putna au fost luate in seama in masura in care s-a putut. Dupa cum am aratat și in Monitorul de Suceava, in articolul ...

- Tarifele pentru trenurile InterCity, cu 15% mai mari decat cele pentru InterRegio. Ce prețuri vor avea biletele. LISTA Tarifele pentru trenurile InterCity vor fi stabilite prin majorarea cu 15% a tarifelor pentru trenurile InterRegio și rotunjirea la leu a valorii obținute, prevede un proiect de ordin…