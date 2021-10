Ce vitamine și suplimente sunt recomandate în perioada rece Medicul Mihaela Bilic recomanda doar anumite tipuri de vitamine bune de luat in aceasta perioada sau, pentru cei care considera ca au deja un sistem imunitar puternic, pot sa il intareasca prin consumarea de anumite alimente. „Sunt doua tipuri de vitamine, care se dizolva in grasime: A, D și E. Celelalte vitamine sunt hidrosobubile, se dizolva in apa: grupul de vitamine B și vitamina C. B-urile se gasesc in toate alimentele, B-12 se gasesc doar in produsele de origine animala. Nu avem voie sa fim vegetarieni, mai ales cand e vorba de copii. In schimb, vitamina C se elimina rapid, in fructe și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, este de parere ca anumite categorii de bugetari care refuza vaccinarea trebuie sa se testeze regulat, pe banii lor, nu ai statului. „Trebuie sa gasim o solutie ca mersul la spital sau la scoala sa nu devina o actiune extrem de periculoasa. Or daca oamenilor…

- Nu am revenit sa fiu majoreta, iubesc clubul si mentalitatea de invingatori, este mesajul transmis de Cristiano Ronaldo coechipierilor sai. „Am revenit aici din doua motive. Primul este ca iubesc acest club. Al doilea este ca iubesc, mai presus de toate, mentalitatea de invingator a acestui club. Nu…

- Ultra-pasteurizat? Este posibil sa fi observat in ultima vreme o serie de fraze confuze pe cutia dvs. de lapte. Asociația InfoCons – Organizație pentru Protecția Consumatorilor va explica modelele catorva etichete obișnuite pe care le veți gasi pe lapte și ce inseamna cu adevarat. VITAMINE A & D ADAUGATE…

- Cautarea rochiei perfecte pentru a se potrivi stilului si personalitatii tale poate fi o sarcina destul de descurajanta. O rochie poate face diferenta dintre un eveniment memorabil si unul pe care vrei sa-l uiti cat mai curand posibil.In timp ce toata lumea vrea sa arate la moda, este usor…

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, spune ca fenomenele meteo extreme continua la noi in țara. „Daca astazi (n.r. – miercuri) valorile au fost de 36 de grade Celsius, maine este posibil sa consemnam in extremitatea de sud 38-39 de grade temperatura care va fi resimtita…

- Lamaia este un aliment grozav, pentru ca ea conține o mulțime de vitamine, printre care cea mai importanta Vitamina C. In plus, beneficiile lamaii sunt recunoscute de toata lumea. A pus cateva felii de lamaie langa pat și apoi s-a culcat Aceste fructe nu doar ca ne energizeaza, dar ne asigura vitamine…

- Deficitul bugetului general a crescut la 2,96% din Produsul Intern Brut dupa prima jumatate a acestui an, de la 2,29% din PIB la finalul lunii mai, insa fata de perioada corespunzatoare din anul precedent soldul negativ este in scadere, potrivit datelor publicate de Ministerul Finantelor. „Executia…

- Romania a importat zaharuri si produse zaharoase de 83,02 de milioane de euro, in primul trimestru din acest an, in crestere cu peste 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, scrie Agerpres. Valoarea importurilor de zaharuri si produse zaharoase…