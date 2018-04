Ce vinuri asortam la mancarurile de Paste, in interior sau in aer liber Alaturi de ouale rosii si preparatele din miel, vinul da definitie sarbatorilor pascale, spune somelierul Sergiu Nedelea, care face si o serie de recomandari pentru mesele festive de Paste, dar si pentru gratarele preferate de romani in aceasta perioada.



Desi s-a impamantenit ideea ca de Paste se bea doar vin rosu, diversitatea preparatelor meselor festive din aceasta perioada ne aduce aminte de bogatia si diversitatea soiurilor de vin romanesti, explica pentru Ziare.com somelierul Sergiu Nedelea.



"Masa pascala este o masa de sarbatoare, o masa bogata in alimente diverse de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vinul potrivit poate completa perfect felurile de mancare, dar selecționarea acestuia te poate pune in dificultate. Desigur, te poți bucura de un vin fara a-l alege conform recomandarilor specialiștilor. Insa asocierea acestuia cu cina iți ofera o experiența plina de savoare. Din pacate, regulile asocierii…

- In aceasta perioada, gospodarii care cauta rasaduri, puieti de pomi, seminte, butasi, tuberculi si alte plante pentru primenirea gradinilor sunt intampinati de producatori si de importatori cu astfel de sortimente. Preturile din piețele galațene sunt urmatoarele: usturoi de pus in pamant 12 lei/kg,…

- Un nou val de frig venit din est a lovit nordul și estul Europei in acest weekend. Numit ”Bestia din est 2” valul de ger siberian a creat probleme in Scandinavia, Polonia, Marea Britanie și alte țari estice printre care și Romania. Polonezii au avut parte de o ninsoare puternica și temperaturile din…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Sfintiti Mc. Efrem, episcopul Tomisului, Vasilevs, Evghenie, Agatodor, Capiton, Elpidie si Eterie, episcopii din Cherson Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. ep. m. Efrem, Vasile, Eugen, Agatodor, Capiton, Eterin si Elpidiu din Cherson Sarbatori…

- Marele antropolog elvetian Eugene Pittard, autor al revolutionarei opere "Le Races et lrsquo;Histoireldquo; 1924 , a fost indragostit de Romania, tara in care a petrecut mult timp si careia i a dedicat una dintre cartile sale, scriind cuvintele: "Poporului roman, pe care, in timpul lungilor mele campanii…

- Dobrogea, tintul dintre Dunare si Marea Neagra, incanta nu numai prin frumusetea peisajului, dar si prin specificul arhitecturii traditionale, care ii da un farmec aparte. De aceea, cei care au o casa veche, lasata mostenire de la bunici si vor sa o intretina in mod corespunzator, dar si cei care doresc…

- Vinul Moldovei devine tot mai popular și apreciat in lumea intreaga, inclusiv pentru vinurile produse din soiuri indigene – Feteasca Alba, Feteasca Regala, Feteasca Neagra și Rara Neagra – care ii confera autenticitate și un caracter specific. Iar alegerea corecta a unui vin din Moldova și asocierea…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, alaturi de premierul Mihai Tudose si mai multi membri ai Cabinetului au participat la semnarea proiectului ce prevede constructia unui pod suspendat peste Dunare, de la Braila. Premierul a spus ca proiectul este „un pas imens” spre normalitate și a dat asigurari…