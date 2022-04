Ce vezi în această poză îţi dezvăluie viziunea asupra vieţii. Cât de atent crezi că ești? Iluziile optice sunt foarte interesante și reprezinta o modalitate de a afla mai multe informații despre tine sau despre unele aspecte ale personalitații tale. Tu ce vezi prima data in aceste iluzii? Testul care iți dezvaluie viziunea asupra vieții Iluziile optice sunt teste de personalitate și pot spune multe despre felul in care gandești și […] The post Ce vezi in aceasta poza iti dezvaluie viziunea asupra vietii. Cat de atent crezi ca ești? appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin a fost la podcastul lui Adrian Artene, unde a vorbit despre disciplina dura pe care i-a impus-o Valeriu Lazarov. Prezentatoarea a dezvaluit ca deși avea ani de experiența in televiziune, marele realizator nu a ținut cont catuși de puțin de acest aspect și i-a dat un ultimatum pe care puțini…

- Un alt test de inteligența a devenit viral pe rețelele sociale. Crezi ca poți gasi soluția in doar 30 de secunde? Atenție, este mult mai greu decat pare. Iata care este soluția potrivita. 85% dintre internauți nu și-au dat seama de raspunsul corect. Verifica-l și tu, mai jos. Cel mai simplu test IQ…

- Ochii sunt niște organe uimitoare. Aș fi vrut sa pot impartași acest dar și cu oamenii care acum sunt privați de vedere. Ochii noștri lucreaza la unison cu creierul, motiv pentru care vedem lumea așa cum o vedem.

- Vrei sa vezi și tu ce fel de personalitate ai?! Ei bine, nu este deloc greu! Tot ceea ce trebuie sa faci este doar sa privești cu mare atenția imaginea pregatita, iar apoi sa spui ceea ce ai observat. Rezultatele afișate de noi o sa iți dezvaluie ce fel de persoana ești!

- Testul IQ care te pune in dificultate. Ceea ce pare a fi o deducție logica e, de fapt, ceva ce-ți pune la incercare atenția. Tot ce trebuie sa spui este care ceașca de cafea se umple prima. Crezi ca știi raspunsul corect?!

- Testul de inteligența prezent in acest articol ii incurca tare pe internauții romani. Testul este viral pe internet și mulți dintre ei incearca sa vina cu soluția corecta. In ciuda miilor raspunsuri postate pe internet, puțini sunt cei care reușesc sa dea raspunsul corect. Crezi ca tu știi ce numar…

- Iluziile optice și testele de inteligența au impanzit rețelele sociale, iar internauții adora sa aiba probleme logice care sa le puna mintea la contribuție. In general, oamenii sunt de parere ca știu foarte multe despre cei din jurul lor, laudandu-se, de cele mai multe ori, ca pot „citi” caracterul…

- „Buna ziua. Liliana Barbu este numele meu, mama fetitei mele Raisa, pe care am purtat-o, am crescut-o, am educat-o (pentru ca ea chiar era un copil educat si atent). Dupa cum ai vazut in filmari, pentru ca la trafic se pare ca nu ai putut fi atent, copilul meu s-a asigurat. In scrisoarea pe care ne-ai…