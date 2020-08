Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral de Circumscripție Municipala nr. 1 Zalau a stabilit ordinea pe buletinele de vot din municipiu a listelor de candidați sau candidați independenți pentru funcția de consilieri și pentru funcția de primar.

- Deputatul Camelia Gavrila, candidatul PSD la Primaria Municipiului Iași, anunța ca iși propune sa puna STOP incremenirii Capitalei Moldovei ”in proiecte marunte sau in țesatura de interese incerte, dirijata de Mihai Chirica” și sa dea Startul ”evoluției și dezvoltarii europene a orașului”.Temele…

- Alaturi de o echipa de liberali dedicati activitatii politice si administrative din Municipiul Iasi, Mihai Chirica are ocazia sa puna in aplicare proiectele asumate in fata iesenilor. „Am pus si pun mai presus de orice dezvoltarea Iasului si transformarea intr-unul dintre cele mai puternice judete din…

- Examenul de Bacalaureat 2020 continua, miercuri, cu proba obligatorie a profilului. Elevii care au studiat profilul real, pedagogic și servicii susțin marți proba la Matematica la BAC 2020. Libertatea va publica subiectele care au picat la Matematica, rezolvarea cerințelor și baremul de corectare pe…

- Prima proba a examenului de Bacalureat 2020, cea la Limba Romana, are loc astazi. Libertatea va publica subiectele care au picat la Romana la BAC 2020. Ulterior, va fi prezentata rezolvarea cerințelor, iar dupa ora 15:00, va fi publicat baremul de corectare pe baza caruia vor fi punctate cerințele.Peste…

- "Avand in vedere ca in ultima vreme numarul de imbolnaviri nu a scazut si nu a crescut semnificativ, consideram ca este posibil sa continuam cu cateva masuri de relaxare dupa 15 iunie. As exemplifica cele mai importante: Dupa 15 iunie se vor putea redeschide mall-rile, dar fara restaurante…

- „In acesta minivacanta, politistii prahoveni se vor afla zilnic la datorie și vor actiona pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta linistea cetatenilor si pentru a interveni atunci cand sunt sesizati cu privire la comiterea unor fapte antisociale”, anunta reprezentantii…

- Minivacanța in siguranța In perioada 06-08 iunie 2020, pentru siguranța cetațenilor, Jandarmeria Vrancea va intensifica acțiunile specifice de asigurare și menținere a ordinii și siguranței publice. In acest sens, peste 150 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea vor acționa…