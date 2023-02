Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile o iau razna in Romania. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au anunțat ce urmeaza dupa episodul dur de iarna care a avut loc in Romania. Vremea se schimba radical. Anunțul experților in meteorlogie. Vești incredibile de la meteorologi. Ce urmeaza sa se intample din punct…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, prognoza meteo pentru perioada 30 ianuarie-12 februarie 2023. Prognoza meteo pentru Transilvania Temperaturile diurne vor avea variații pe tot parcursul intervalului. In prima saptamana va exista o ușoara creștere spre medii de 2…3 grade…

- Vremea in Capitala se va mentine inchisa, va ninge moderat cantitativ, iar vantul va sufla slab si moderat, potrivit prognozei speciale emisa sambata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Chiar daca in continuare vremea este mai calda decat ar fi normal pentru luna Ianuarie, se pare ca iarna iși va intra, in perioada urmatoare, in drepturi. Directorul ANM, Elena Mateescu, anunța ca vremea se va raci in Romania, așadar ninsorile iși vor face apariția in majoritatea zonelor țarii. „Cel…

- Meteorologii anunța ca in zilele urmatoare vremea se va incalzi semnificativ in Capitala. Astfel ca, deși abia ce am trecut de mijlocul lunii ianuarie, termometrele ar putea arata in intervalul urmator valori maxime chiar și de 20 de grade Celsius. Așadar temperaturi mai degraba specifice primaverii,…

- Prima zi a acestei saptamani, a doua zi a marii sarbatori a Craciunului, vine cu vreme predominant inchisa in Capitala. Inceputul zilei aduce ceața in mai multe județe din țara, motiv pentru care meteorologii au emis atenționari nowcasting COD GALBEN. De altfel, luni, in zonele joase din sudul și parțial…

- Temperaturile prognozate pentru perioada weekendului in Capitala sunt mai ridicate decat cele obișnuite in aceasta perioada, dar de sambata noaptea incepe sa ploua, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).