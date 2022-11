Ce vești vin de la meteorologi. Cum arată prognoza pentru intervalul 14 noiembrie-12 decembrie Se apropie tot mai mult iarna, calendaristic vorbind. Mai sunt doar cateva zile pana la mijlocul lui noiembrie, ultima luna de toamna, cunoscuta in popor drept „Brumar”. Iar daca pana acum se poate spune ca toamna a fost una „prietenoasa” sub aspect termic, cu zile insorite ce au imbiat la plimbare, cei care ar vrea […] The post Ce vești vin de la meteorologi. Cum arata prognoza pentru intervalul 14 noiembrie-12 decembrie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

