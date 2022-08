Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, a declarat, marti, ca in sedinta conducerii liberalilor s-a discutat despre varianta neimpozitarii pensiilor mai mici de 3.000 de lei, insa a precizat ca trebuie sa existe o discutie in coalitie pe acest subiect. „Este o varianta pe care am discutat-o si in…

- Intrebat marti seara, daca sustine neimpozitarea pensiilor mai mici de 3.000 de lei, Nicolae Ciuca a precizat ca aceasta propunere trebuie validata in coalitia de guvernare. ”Este o varianta pe care am discutat-o si in sedinta de astazi, este o propunere pentru ca dati-mi voie sa continuam cu aceeasi…

- Majorarea pensiilor foarte mici a facut subiectul unei discuții in ședința conducerii PNL de marți seara. Surse participante au declarat pentru Digi24.ro ca Raluca Turcan a fost cea care a propus acest lucru, fostul ministru al Muncii precizand ca „majorarea plafonului de impozitare a pensiilor de la…

- Theodor Stolojan a fost intrebat, duminica, la emisiunea Insider Politic, daca ar fi premier, pentru ce masura ar opta, intre cota unica si impozitul progresiv. “In primul rand, as vrea sa va spun ca cota unica sau cota progresiva nu e o chestie ca esti de dreapta sau esti de stanga. Poti sa ai cota…

- PNL va sustine mentinerea cotei unice de impozitare si nu este de acord cu taxa de solidaritate, a anuntat, luni, presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca. „Am decis ca, in ceea ce priveste fiscalitatea, Partidul National Liberal va sustine mentinerea cotei unice de impozitare astfel incat sa putem…

- Fostul presedinte al Partidului National Liberal, Valeriu Stoica, a declarat sambata, 18 iunie, la Digi 24, ca premierul Nicolae Ciuca poate fi o propunere a liberalilor pentru funcția de președinte in 2024, dar a subliniat ca actualul lider PNL „mai trebuie sa exerseze” problema comunicarii.„Este o…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca actuala coalitie de guvernare va rezista pana in 2024, aratand ca o varianta ar fi ca aceasta sa aiba candidati comuni, iar alta – sa se mearga pe liste proprii, dar cu intelegerea ca partidele care o compun sa continue impreuna si dupa alegeri, informeaza…

- "Eu cred ca aceasta coalitie va rezista pana in 2024. Daca vor fi candidati comuni sau nu, nu s-a discutat din cate stiu eu si cam stiu ce se discuta. Este o varianta, este evident si cealalta varianta ca fiecare sa mearga pe lista proprie, insa intre partide sa existe intelegerea sa se continue si…