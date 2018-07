Ce veste pentru șoferi! Asta este greșala polițistului care te scapă de amendă Pe 24 august va intra in vigoare o noua prevedere legislativa. (Promotiile zilei la monitoare) Daca agentul constatator al contravenției nu scrie pe procesul-verbal și codul numeric personal (CNP) al celui care a incalcat legea, procesul-verbal va fi considerat nul, potrivit unui de act normativ care vizeaza modificarea procedurii de achitare a amenzilor contravenționale și care […] The post Ce veste pentru șoferi! Asta este greșala polițistului care te scapa de amenda appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

- O noua prevedere legislative urmeaza sa intre in vigoare din data de 24 august. Conform noilor prevederi, daca agentul constatator al contravenției nu scrie pe procesul-verbal și codul numeric personal (CNP) al celui care a incalcat legea, procesul-verbal va fi considerat nul.

