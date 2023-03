Stiri pe aceeasi tema

- Gwyneth Paltrow caștiga un proces civil impotriva barbatului care susținea ca s-a ciocnit de el in timp ce se afla la schi, intr-o stațiune de lux din vestul Munților Stancoși din SUA, in 2016.

- Sergiu Buș a invins-o pe CFR Cluj, in instanța! Fotbalistul, care, in prezent, evolueaza la Chindia Targoviște, sub forma de imprumut, a caștigat litigiul intentat campioanei Romaniei, din cauza salariilor restante.Conform deciziei, clubul din Gruia, la care Buș a fost legitimat intre ianuarie 2022…

- Vaduva lui Kobe Bryant va primi despagubiri de aproape 29 de milioane de dolari intr-un proces in care a acuzat ca mai mulți politisti si pompieri au distribuit fotografii facute dupa tragicul accident de elicopter din 2020

- Dorin Șerdean, 53 de ani, a caștigat procesul cu Dinamo și va reveni cat mai curand posibil la serviciu! Omul de afaceri din Alba Iulia a primit astazi caștig de cauza din partea Curții de Apel pentru a fi repus in funcție, considerandu-se ca indepartarea lui a fost facuta nelegal. Totodata, acționarul…

- Hidroelectrica a reusit sa atraga un mare numar de clienti pe piata de energie, pentru care nu era pregatita din punct de vedere logistic. Astfel, s-a ajuns la intarzieri de un an la emiterea facturilor. Hidroelectrica are cel mai bun pret al energiei pentru casnici (25 de bani/kWh pret al energiei…