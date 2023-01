Ce venituri se majorează începând cu ianuarie 2023 Anul 2023 aduce o serie de modificari in ce privește veniturile persoanelor fizice. In capul listei se afla salariul minim brut pe economie care crește de la 2.550 de lei la 3.000 de lei. In ce privește salariul minim net pe economie, acesta va crește 374 de lei ajungand la o valoare de 1.898 de … Post-ul Ce venituri se majoreaza incepand cu ianuarie 2023 apare prima data in Stiri din Mures... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

