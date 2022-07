Ce venituri nu pot fi urmărite pentru plata datoriilor. Prevederi din legislație Ce venituri nu pot fi urmarite pentru plata datoriilor. Prevederi din legislație Codul de procedura civila prevede ca veniturile salariale, cele primite periodic sau pensiile de stat pot fi urmarite pentru plata eventualelor datorii. Adica acestea sunt supuse executarii silite, in anumite limite. Legislația prevede și anumite venituri de care executorii nu se pot atinge, scrie avocatnet.ro Limitele in care pot fi urmarite, pentru datorii, salariile, veniturile […] Citește Ce venituri nu pot fi urmarite pentru plata datoriilor. Prevederi din legislație in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

