- Fernando Simon, reprezentant al Ministerului Sanatatii din Spania, vorbeste despre un numar de 1.200 de cazuri de COVID-19 asociate cu acest focar in diverse regiuni ale tarii.Tinerii au ajuns la Mallorca prin intermediul unei agentii care a organizat excursia de final de an, scrie El Pais. Tinerii…

- Peste 850.000 de romani cu varsta cuprinsa intre 60 și 69 de ani s-au vaccinat anti-COVID 19. Este categoria care are cei mai mulți romani imunizați. La polul opus sunt tinerii, dar și persoanele care au peste 80 de ani. Conform cifrelor prezentate de autoritați, sunt 851.000 de romani cu…

- Tinerii din Romania se confrunta cu o incredere scazuta in propria persoana, frica de a greși și lipsa valorii provenita din diferite interacțiuni cu profesori sau mediul familial, lucru care le afecteaza performanța la locul de munca și in viața. Cand acești tineri intra pe piața forței de munca,…

- Pe 25 mai 2021 este termenul scadent de depunere la ANAF a Declarației unice de venit pentru persoane fizice. De la inceput sa clarificam, in termeni generali, cine depune aceasta declarație la Fisc. Este vorba de majoritatea persoanelor fizice care obțin, intr-un an, venituri extrasalariale cel puțin…

- ADVERTORIAL. Generația de maine are nevoie de legatura cu exploratorii de astazi, persoane care au depașit limitele convenționale in domeniile lor, dar și pe cele proprii. Este gandul care a generat evenimentul EXCEED POSSIBILITIES, conferința de arta și tehnologie, care va avea loc in 20 mai, de la…

- Tinerii interesați de studii in Marea Britanie ar putea primi un imprumut din partea statului pentru a-și finanța studiile de licența. Programul de impumuturi pentru studii a fost oprit odata cu momentul BREXIT, insa guvernul britanic a anunțat recent ca acesta se va reactiva doar in anumite condiții…

- Milenialii si Generatia Z (cei nascuti dupa 1995) apreciaza tot mai mult simtul modei aratat de seniori: intr-o paleta clasic - elegant-excentric, vestimentatia bunicilor, uneori in sifoniere de zeci de ani, surclaseaza uneori in gust si creativitate brandurile si trendurile momentului.

