Ce vedete vor concura la Dancing on Ice, de la Antena 1

In curand, la Antena 1, Iulia Albu, Sore, Ruby, Cosmin Natanticu și Nicolai Tand, printre concurenții Dancing on Ice: Vis in doi. Antena 1 pregatește pentru aceasta primavara show-ul fenomen Dancing on Ice: Vis in doi, un show grandios in care vedetele vor concura pe gheața, in ritm de dans, alaturi…

- S-a anunțat oficial cine sunt concurenții de la „Dancing on Ice: Vis in doi”, show-ul care va incepe in curand la Antena 1. Iulia Albu, Sore, Ruby, Cosmin Natanticu, Nicolai Tand, Oase, Jean Gavril, Carmen Grebenișan și Catalin Cazacu sunt vedetele care vor dansa pe gheața. Antena 1 pregatește pentru…

- Cine prezinta Te cunosc de undeva in locul lui Cosmin Seleși Cosmin Seleși a incheiat dupa mulți ani colaborarea cu Antena 1 la finele anului trecut. Mai mult decat atat, simpaticul prezentator se pare ca s-a mutat la Pro TV. Seleși a fost vazut in cadrul show-ului de Revelion de la Pro TV. Nu se știe…

- Iulia Albu da lovitura la Antena 1. Dupa ce a renunțat la colaborarea cu Pro Tv, vedeta pare ca are un parcurs infloritor la postul concurent. Ea a fost jurat al emisiunii Splash! Vedete la apa, apoi a prezentat I.A. Cu stil, iar acum șefii ii pregatesc un alt show caruia sa ii fie gazda. […] The post…

- Audiențe TV de 1 decembrie. La ce s-au uitat romanii Romanii care au ales sa stea acasa in mini vacanța de 1 Decembrie au urmarit, in cea mai mare parte, programele oferite de Pro TV și Antena 1. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Andreea Ioana (@andreeaesca) Peste 1,9 milioane…

- Ce vedem la tv in mini vacanța de 1 Decembrie Mini vacanța de 1 Decembrie este deosebit de importanta pentru toate televiziunile din Romania. Sunt cateva zile de sarbatoare, iar mulți dintre romani stau mai mult in case, așteptand programe tv cat mai interesante. Ca in fiecare an, Pro TV și Antena 1…

- Eliza și Cosmin Natanticu au spus astazi adio competiției Asia Express. Cei doi concurenți au plecat acasa in lacrimi, dar foarte mulțumiți de tot ceea ce au facut in show-ul de la Antena 1. Ce mesaj a transmis concurenta pe Instagram, dupa difuzarea ediției de azi.

- Britney Spears este oficial libera! Ce vedete au felicitat-o! Britney Spears este oficial libera. Judecatorul a hotarat ca a venit momentul ca artista sa iasa de sub tutela tatalui sau. Asta dupa mai bine de 12 ani in care acesta i-a controlat toți banii și fiecare mișcare. Decizia judecatorului vine…