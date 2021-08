Ce vedete participă la Splash vara aceasta, la Antena 1 Ce vedete participa la Splash vara aceasta, la Antena 1 Dupa o pauza de fix 6 ani, emisiunea Splash! Vedete la apa revine la Antena 1. Mai curand decat ne așteptam, și anume la finele saptamanii viitoare. Primele ediții ale emisiunii vor fi difuzate vineri și sambata, 13-14 august 2021. Ineditul show-ului consta in faptul ca vedetele iși inving teama de inalțime sau de apa și sar in bazinul de inot. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Alina Puscas – Stoenescu (@alina_puscas_) Alina Pușcaș se numara printre concurenții din noul sezon. Nu este prima ei experiența de acest… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

