Ce vedete participa la America Express 2023 Ce vedete participa la America Express 2023 Noul sezon al reality show-ului America Express va fi difuzat de Antena 1 cel mai probabil la sfarșitul anului sau la inceputul anului viitor. Filmarile insa vor incepe in curand, iar pregatirile sunt in toi. Noua perechi de vedete vor pleca in sudul Columbiei, Ecuador și Argentina, in aventura vieții lor. Concurenții vor abandona stilul de viața comod din Romania și vor trebui sa treaca prin probe dificile. Totul incercand sa se descurce in condiții extrem de grele, dar și periculoase, cu doar 1 euro pe zi. Astfel ei vor trebui sa iși procure mancare,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

