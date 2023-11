Ce vedete au slăbit cu periculosul Ozempic Ce vedete au slabit cu periculosul Ozempic Se știe ca aspectul fizic este extrem de important in societatea in care traim. Mai ales atunci cand vine vorba despre vedete, toate iși doresc sa fie ca trase prin inel. In acest sens, multe staruri decid sa nu țina o dieta, ci sa apeleze la injecțiile cu Ozempic. Aceasta modalitate de a scapa de kilograme este la mare cautare printre starurile de la Hollywood in ultimii ani. Este vorba despre un medicament pentru pacienții cu diabet de tip 2, aprobat FDA. Substanța injectabila conține semaglutida și tirzepatida. Medicamentul acționeaza asupra creierului,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

