- Irina Deaconescu și fundașul de la CFR Cluj, Cristi Manea, au avut ceremonia de casatorie pe plaja. Dupa acest moment, proaspat casatoriții au petrecut alaturi de invitați intr-un club de fițe, unde au adus numeroși artiști.Fotbalistul și influencerița au adus la petrecerea in cinstea lor numeroase…

- Recep Tayyip Erdogan a caștigat al treilea mandat de președinte al Turciei, dupa scrutinul din 28 mai. Momentul i-a indemnat pe jurnaliști sa caute prin arhive și astfel au ieșit la iveala cateva imagini din perioada in care actualul șef la statului juca fotbal la echipe de amatori. Se spune ca era…

- Monica Barladeanu s-a aflat printre invitații prezenți la nunta lui Smiley cu Gina Pistol, de pe 27 mai. La scurt timp dupa eveniment, actrița a transmis un mesaj emoționant pe contul de socializare, in care le-a marturisit urmaritorilor cu s-a vazut nunta prin ochii ei.Actrița a facut publice, pe contul…

- A fost distractie mare la nunta Ginei Pistol cu Smiley de sambata, 27 mai. Cei doi și-au dorit ca petrecerea sa fie de neuitat și au pus la punct cele mai mici detalii pentru ziua cea mare. Și le-a ieșit! Pentru ca invitații s-au simțit extraordinar. Iata ce melodie a cantat vedeta Antenei 1 la […]…

- Vedeta TV Mirela Vaida a fost cu nervii intinși la maximum in aeroportul din Bergamo. Prezentatoarea nu a mai ajuns luni la emisiunea pe care o modereaza,"Acces Direct".Mirela Vaida trebuia sa ajunga astazi la pranz in Romania, insa zborul pe care il avea are intarziere. Prezentatoarea de la Antena…

- La un pas de tragedie. O eleva a fost surprinsa in timp ce trecea strada in loc nepermis, rasarind de dupa mașinile parcate. Momentul a fost filmat de o camera de bord, iar imaginile video au fost publicate pe rețele.