- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, au asistat sambata, 27 iulie, la doua dintre meciurile disputate de sportivii romani, in prima zi de concurs a Jocurilor Olimpice 2024 de la Paris, potrivit unui anunț facut de șeful statului, pe pagina sa de Facebook. „Alaturi de o parte dintre sportivii…

- Coreea de Sud a protestat, sambata, dupa o gafa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, in timpul careia sportivii sai au fost prezentati in mod fals drept nord-coreeni, scrie News.ro. Comitetul International Olimpic (CIO) și-a cerut scuze.

- Israelul a avertizat Franta cu privire la potentiale amenintari cu „atacuri teroriste” impotriva sportivilor si turistilor sai de catre grupuri sustinute de Iran in timpul Jocurilor Olimpice de la Paris. „Unii cauta sa afecteze festivitatile acestui eveniment”, i-a scris ministrul de externe israelian…

- Comitetul Executiv al Comitetului Național Olimpic și Sportiv (CNOS) de la Chișinau a decis luni, 15 iulie, ca arcașii Dan Olaru și Alexandra Mirca sint sportivii care vor purta drapelul R. Moldova la ceremoniile Jocurilor Olimpice de la Paris, noteaza Noi.md cu referire la moldova.europalibera. Intr-un…

- Cu 11 zile inainte de startul Jocurilor Olimpice de la Paris, Comitetul Olimpic și Sportiv Roman a facut publice pozele cu ținutele de defilare pentru Jocurile Olimpice de la Paris. Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris va avea loc pe 26 iulie, iar tricolorii vor defila in ținute…

- Sindicatele care reprezinta lucratorii de la Aeroports de Paris (ADP) intenționeaza sa declanșeze o greva pe 17 iulie, au declarat aceștia luni, cu citeva zile inainte de inceperea Jocurilor Olimpice din 2024, pentru a crește presiunea asupra conducerii pentru a satisface cererile privind salariile…

- La 102 a ajuns numarul sportivilor romani calificați la ediția Paris 2024 a Jocurilor Olimpice. La inot, Rebecca-Aimee Diaconescu se alatura lui David Popovici și Vlad Stancu și va concura in proba de 200 m liber, proba in care a devenit campioana naționala in acest an. Tot anul acesta a cucerit titlul…

- Anda Adam și Yosif Mohaci iși jura iubire veșnica in fața lui Dumnezeu la Manastirea Cașin din București. Primele imagini cu cei doi mireasa și mire sunt fabuloase! Artista a ales o rochie spectaculoasa, voluminoasa, cu trena și decolteu generos. Artista nu s-aa uitat la bani cand și-a comandat ținuta…