Ce vârste au românii care s-au îmbolnăvit de COVID-19. Vârsta medie a pacienților – 41 de ani Cele mai multe cazuri de imbolnavire cu COVID-19 in Romania, adica 29%, sunt in randul persoanelor cu varsta intre 40 și 49 de ani și niciun pacient nu are peste 80 de ani. Bilanțul imbolnavirilor a ajuns la 260, potrivit raportarii oficiale de miercuri seara, de la ora 18:00. Varsta medie a romanilor confirmați cu […] Citește Ce varste au romanii care s-au imbolnavit de COVID-19. Varsta medie a pacienților – 41 de ani in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba au transmis joi precizari potrivit carora la nivelul județului in prezent sunt 18 persoane in carantina și 162 izolate la domiciliu. Miercuri seara, in Alba, 5 persoane se aflau in carantina și 113 izolați la domiciliu, numarul fiind in creștere.…