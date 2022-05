Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 12 luni, oltenii au facut cele mai multe cautari pe internet care incep cu ”cum sa”, fruntașe fiind județele Gorj, Olt, Mehedinți și Valcea.In top cinci intra, totuși, și Vaslui, potrivit Observator.Cea mai frecventa intrebare a fost ”cum sa fii cool la școala”, iar pe locul…

- Fericirea romanilor depinde de satisfactia la job, arata un sondaj realizat de o platforma de recrutare. Astfel ca 7 angajati din 10 pun implinirea profesionala pe primul loc.”Provocarile din ultimul timp au schimbat prioritatile tuturor, atat pe plan profesional, cat si pe plan personal.…

- O ucraineanca de 36 de ani, Oksana Kononenko, a fugit cu mama sa din Kiev in Elveția. Acolo, in urma unei scurte apariții TV a primit o oferta de munca la o banca.Ajunsa in Zurich cu mama sa, Oksana Kononenko s-a inregistrat la mijlocul lunii martie la Centrul Federal de Azil din Zurich-West.…

- Rata somajului la nivel national a fost de 2,64% la finalul lunii martie, mai mica decat cea din luna anterioara cu 0,03 puncte procentuale si cu 0,69 pp sub cea din luna martie a anului 2021, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Numarul total de someri…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat sambata, 16 aprilie, ca inainte de a avea discutii cu specialisti, inclusiv cu cei din domeniul sanatatii si securitatii in munca, dar si cu partenerii sociali nu va exprima un punct de vedere oficial cu privire la propunerea de modificare a programului…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, 5 aprilie, un proiect de lege care prevede ca perioada in care o persoana fizica autorizata desfasoara activitati economice va constitui vechime in munca sau in specialitate, cu conditia sa fi achitat contributiile, taxele si impozitele legale.S-au inregistrat…

- Romania ar putea trece la saptamana de lucru de 4 zile, urmand, astfel trendul international discutat de oficialii unor tari.Potrivit unui proiect de lege pus in dezbatere publica, se propune modificarea Codului Muncii astfel:„Pentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normala…

- Rubla ruseasca a scazut, duminica, cu aproape 20%, coborand la un nou minim record fata de dolarul american, transmite BBC.Scaderea valorii rublei vine dupa ce natiunile occidentale au anuntat un set sever de sanctiuni economice in urma invaziei Ucrainei.Tarile occidentale au adoptat…