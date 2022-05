Ce vârstă are, de fapt, luna? Se pare că este mult mai tânără decât se credea inițial Luna este mai tanara decat se credea inițial, arata un studiu efectuat recent. Astfel, o cercetare efectuata de germani spune ca varsta lunii este mult mai mica decat cea stabilita anterior, scrie Redacția.ro. Ce varsta are, de fapt, Luna. E mai tanara decat se credea Luna este mai tanara decat se credea. Este vorba de o diferența de 85 de milioane de ani. Așadar, luna are, in realitate, 4,4425 miliarde de ani. Studiu care a ajuns la aceasta concluzie a fost realizat de Centrul Aerospațial German și de Universitatea din Munster. Luna a fost creata dupa ce o planeta de marimea lui Marte s-a ciocnit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

